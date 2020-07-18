أسئلة “مطولة” أمام الطيران المدني تتعلق بممارسات تؤدي لخسارة مليارات الدولارات سنويًا.. الاجابة خلال اسبوعين!

2020/07/18 | 18:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى وعضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب برهان المعموري يوم السبت سؤالاً برلمانياً إلى رئيس سلطة الطيران المدني بخصوص عدد من المواضيع أهمها حقيقة خسارة العراق ملياري دولار سنوياً بسبب عدم السيطرة على أموال النواقل الاجنبية.وقال المعموري في بيان، انه استنادا الى الصلاحيات الدستورية […]

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