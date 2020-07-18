نائب: ميسان تعمل بمستشفيين فقط احدها منذ زمن عبد الكريم قاسم

2020/07/18 | 18:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..انتقد النائب عن محافظة ميسان عباس صروط، السبت، تردي الواقع الصحي بمحافظة ميسان، مبينا ان المحافظة لايوجد فيها غير مستشفيين .وقال صروط ل/المعلومة/ ان “محافظة ميسان فيها مستشفيين فقط الاول الزهراوي الجمهوري سابقا وبنيت منذ زمن عبد الكريم قاسم والثاني مستشفى الصدر بنيت بزمن النظام السابق”.واضاف ان “المستشفيين يعملان عندما كنت نفوس […]

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