2020/07/18 | 18:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أعلن قائممقام قضاء بعقوبة في محافظة ديالى عبدالله الحيالي، السبت، اخماد حريق كبير كاد يلتهم بساتين الجاردجي وسط بعقوبة.وقال الحيالي لـ /المعلومة/، إن “عدة فرق اطفاء نجحت بعد ظهر اليوم من اخماد حريق كبير وواسع كاد يلتهم بساتين الجاردجي وسط بعقوبة ويتمد الى الازقة السكنية القريبة منه”.واضاف، ان “الحريق تسبب باضرار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. اخماد حريق كاد يلتهم بساتين” الجادرجي” وسط بعقوبة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. اخماد حريق كاد يلتهم بساتين” الجادرجي” وسط بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).