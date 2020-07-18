تعليمات جديدة من المرور للعجلات بعد رفع الحظر واطلاق التسجيل الالكتروني

2020/07/18 | 18:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أكد مدير المرور العام اللواء زهير الخفاجي، السبت، انه لن يتم السماح بتجوال العجلات التي لا تحمل أرقاماً.وقال الخفاجي في تصريحات صحفية ، ان “المراجعة الإلكترونية ستلغي وجود المعقبين”.واضاف الخفاجي، انه “لن يتم السماح بتجوال العجلات التي لا تحمل أرقاماً”.واوضح، “ندرس تمديد الدوام حتى العاشرة مساءً”، مؤكداً “احالة آلية […]

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