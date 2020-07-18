داعش يتبنى مقتل قائد عسكري وعدد من الجنود شمالي بغداد

2020/07/18 | 18:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن تنظيم داعش يوم السبت مسؤوليته عن مقتل آمر لواء 59 بالجيش العراقي العميد الركن علي غيدان الخزرجي، وعدد من الجنود شمالي العاصمة بغداد.

ونشرت حسابات موالية للتنظيم المتشدد على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا لما تسمى "ولاية العراق – شمال بغداد" لم يتسنَ لوكالة شفق نيوز التأكد من صحته تبني الهجوم الذي وقع في قضاء الطارمية.

وجاء في البيان عناصر التنظيم نصبوا كميناً لموكب العميد الركن الخزرجي في الطارمية أمس "حيث دارت الاشتباكات بمختلف انواع الاسلحة" ليسقط على اثرها الاول مع عدد ثلاثة من افراد حمايته واصابة اخرين.

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