نائب كردي: ايرادات المنافذ يجب ان تكون بخزينة بغداد حصرا

2020/07/18 | 18:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..دعا النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية احمد حمه رشيد، السبت، الحكومة المركزية الى ممارسة مسؤوليتها الدستورية في السيطرة على جميع المنافذ الحدودية بما فيها الواقعة في اقليم كردستان.وقال رشيد لـ /المعلومة/ إن “إدارة المنافذ الحدودية هي ضمن الصلاحيات المشتركة بين الاقليم والحكومة المركزية في بغداد”، مؤكدا أن “السياسة المالية في المنافذ تعتبر […]

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