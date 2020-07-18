عضو بالزراعة النيابية يحذر من كارثة مائية مرتقبة في الجنوب

2020/07/18 | 19:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار البرلمانية علي البديري، اليوم السبت، من كارثة مائية في المحافظات الجنوبية بعد ايقاف تركيا الجزء الاكبر من حصة العراق المائية.وقال البديري في تصريح صحفي اطلعت عليه “تقدم”، إن “مستوى المياه اليوم خاصة في نهر الفرات هو دون النصف من مستواه الحقيقي، كما ان الاعتماد الان بالدرجة الاساس على …

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