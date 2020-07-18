مظاهرات في الحسكة السورية لطرد الجيش الأمريكي

2020/07/18 | 19:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..واصل سكان أرياف محافظة الحسكة السورية بالخروج في المظاهرات والاحتجاجات الشعبية ضد التواجد الأمريكي والتركي غير الشرعي ودعم الفصائل والميليشيات المسلحة من الطرفين ومحاصرة الشعب السوري بما يسمى قانون “قيصر”.وأفادت وسائل اعلام في مدينة الحسكة أن سكان قرية فرفرة، الواقعة على بعد ١٥كم شرقي القامشلي (على طريق القامشلي- تل حميس) انظموا إلى […]

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