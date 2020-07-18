تعليمات جديدة من وزارة التربية بشأن امتحانات المرحلة الاعدادية

2020/07/18 | 19:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اصدرت وزارة التربية، السبت، قرارات تخص فترة امتحانات طلبة المرحلة الإعدادية للعام الدراسي الحالي ، من اجل الحفاظ على سلامتهم من الاصابة بوباء “كورونا”.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “اللجنة الدائمة للامتحانات قامت بتوجيه المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة ، بضرورة التنسيق والتعاون مع المديريات العامة […]

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