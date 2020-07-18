جدول رحلات الطيران ليوم غد الاحد

2020/07/18 | 19:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت وزارة النقل، جدول رحلاتها ليوم غد الاحد.وذكر بيان للوزارة، ان " جدول رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم الاحد تضمن رحلتين من بغداد الى دبي وبالعكس ".

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