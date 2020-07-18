التربية تصدر تعليمات بشأن امتحانات السادس الاعدادي

2020/07/18 | 19:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداصدرت وزارة التربية ، اليوم السبت، قرارات تخص فترة امتحانات طلبة المرحلة الإعدادية للعام الدراسي الحالي ، من اجل الحفاظ على سلامتهم من الاصابة بوباء كورونا.وذكرت الوزارة في بيان، عن" قيام اللجنة الدائمة للامتحانات بتوجيه المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، بضرورة التنسيق والتعاون مع المديريات العامة للصحة ومديريات الدفاع المدني ، بغية تعفير وتعقيم المراكز الامتحانية قبل موعد بدء الامتحان".واضافت" على أن تقوم ادارة المركز الامتحاني باستغلال جميع القاعات المتاحة في بناية المركز بحيث تكون المسافة بين طالب وآخر لا تقل عن متراً واحداً لتطبيق مبدأ التباعد الجسدي ، فضلاً عن التزام ادارة ومراقبي المراكز الامتحانيه والطلبة بمتطلبات الوقاية الصحية ، التي انبثقت عن الجهات المختصة".وتجدر الاشارة الى ان هذه التعليمات جاءت من اجل الحد من انتشار الوباء والحفاظ على طلبتنا خلال ادائهم للأمتحانات، كما وتمنت الوزارة التوفيق والنجاح لجميع الطلبة الاعزاء لإكمال مسيرتهم العلمية خدمة لبلدنا الحبيب".

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