2020/07/18 | 19:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أكد مدير النفط والغاز في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، حسن الحياري، ان عمليات توريد النفط الخام العراقي مستمر إلى المملكة عبر معبر الكرامة طريبيل الحدودي.وقال الحياري، إن "76 صهريجا جرى تحميلها يوم الخميس الماضي متوقعا وصولها معبر الكرامة صباح غد الاحد، بالإضافة إلى تحميل 82 صهريجا أمس الجمعة و82 صهريجا اليوم السبت، وستصل تباعا إلى معبر الكرامة لتحميلها في الصهاريج الأردنية عبر آلية (باك تو باك) في ساحات معبر الكرامة طريبيل الحدودي".واضاف، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، انه "سيتم خلال النصف الثاني من شهر تموز الحالي توريد كامل كمية النفط المقررة خلال شهر تموز، وهناك مفاوضات مع الجانب العراقي لتحميل 600 الف برميل، وهي الكميات التي كان يفترض وصولها للاردن خلال شهري حزيران وأيار الماضيين لكن الجانب العراقي توقف عن تحميل النفط الخام إلى الأردن بسبب تراجع الأسعار إلى أقل من 20 دولارا، فأصبح غير مجد بالنسبة لهم".وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي قد أعلنت أخيرا، عن استكمال الجانب العراقي للإجراءات اللوجستية والبدء بتحميل الصهاريج بالنفط الخام؛ إيذانا بعودة تدفق النفط العراقي للمملكة.وبلغ إجمالي واردات المملكة من نفط العراق منذ انطلاق عملية الشحن في 5 أيلول 2019 حتى نهاية نيسان الماضي نحو 2.44 مليون برميل بواقع 10 آلاف برميل يوميا.يشار إلى أن آلية استيراد النفط في ظل الإجراءات الحكومية لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد، تتم بتفريغ الصهاريج العراقية في الصهاريج الأردنية بالمنطقة الحدودية بين البلدين، التزاما بالإجراءات المتخذة للحد من انتشار الفيروس.ويأتي استيراد النفط من العراق في إطار مذكرة التفاهم بين البلدين الموقعة في 2 شباط 2019 والتي تقضي باستيراد نحو 10 آلاف برميل يومياً، تشكل 7 بالمئة من احتياجات المملكة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن: استمرار عمليات توريد النفط الخام العراقي عبر طريبيل) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن: استمرار عمليات توريد النفط الخام العراقي عبر طريبيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).