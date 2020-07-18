2020/07/18 | 19:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية توجه مديرياتها بالتعاون مع الصحة والدفاع المدني لتعفير المراكز الامتحانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/18 | 19:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية توجه مديرياتها بالتعاون مع الصحة والدفاع المدني لتعفير المراكز الامتحانية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية توجه مديرياتها بالتعاون مع الصحة والدفاع المدني لتعفير المراكز الامتحانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).