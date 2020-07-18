2020/07/18 | 19:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصفت خلية الأزمة النيابية، القرارات الاخيرة للجنة العليا للصحة والسلامة بأنها سابقة خطيرة، ستضيع ما تم انجازه للسيطرة على جائحة كورونا.

وأكد مقرر الخلية النائب جواد الموسوي في تصريح، أن قرارات اللجنة المتعلقة بتخفيف الإجراءات وإلغاء حظر التجوال، وفتح مراكز التسوق “المولات” والمطارات، غير علمية ومستعجلة وسابقة لأوانها، وتمثل دليلا على عدم وجود متخصصين بعلم الفايروسات والوبائيات في اللجنة عكس دول المنطقة والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموسوي: قرارات لجنة الصحة والسلامة ستضيع جهود السيطرة على وباء كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموسوي: قرارات لجنة الصحة والسلامة ستضيع جهود السيطرة على وباء كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).