القبض على مجموعة هاجمت منزل قيادي بسرايا السلام في بغداد وتسببت بمقتل ابنته

2020/07/18 | 19:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر أمني، السبت، 18 تموز، 2020، بالقبض على مجموعة هاجمت منزل قيادي بسرايا السلام وتسببت بمقتل ابنته في مدينة الكاظمية شمالي بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "استخبارات قيادة سرايا السلام، وبالتنسيق مع مكتب مكافحة اجرام الكاظمية تمكنا من القاء القبض على المجرمين الذين قاموا بالاعتداء على منزل آمر اللواء الخامس لسرايا السلام (جمال) ابو زهراء، في مدينة الكاظمية ببغداد".

واضاف أن "المجرمين وجدت بحوزتهم الادوات الجرمية، وهم يقبعون الان في مكتب مكافحة اجرام مدينة الكاظمية لمتابعة الاجراءات التحقيقية، وعرضهم على الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل".

وكان مصدر أمني قد كشف في وقت سابق، عن تعرض منزل احد القياديين بسرايا السلام إلى إعتداء من قبل جهة مجهولة، مما ادى إلى مقتله طفلته واصابة احد افراد عائلته بجروح بليغة، قبل أن يلوذو بالفرار.

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، السبت، 18 تموز، 2020، ضبط 11 حاوية محملة بمواد كيماوية خطرة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وقالت الهياة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "استناداً إلى معلومات استخبارية وبالتعاون والتنسيق المش

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الحشد الشعبي، السبت (18 تموز 2020)، مقتل أحد منتسبيها جراء انفجار عبوة ناسفة غربي العاصمة بغداد.

وقالت الهيأة في بيان، إن "المقاتل في اللواء 27 بالحشد الشعبي شد انس الجبوري استشهد، اثر انفجار عبوة ناسفة في قضا

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أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، السبت (18 تموز 2020)، قدرة الحكومة العراقية على حماية الشركات المستثمرة في العراق.

وقال رسول في تصريح صحفي، إن "الحكومة العراقية قادرة على حماية الشركات المس

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