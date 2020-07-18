زيارة ظريف لبغداد قبيل جولة الكاظمي للرياض وطهران

2020/07/18 | 19:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما أهمية زيارة الوزير ظريف الى بغداد عشية جولة الكاظمي للرياض وطهران؟ وكيف دعمت ايران العراقيين في مسيرة العراق الجديد يوم هددت داعش بغداد؟ وماذا عن ...

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