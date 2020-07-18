دهوك تواصل التفوق على كورونا بارتفاع معدل التعافي لـ256 حالة

2020/07/18 | 19:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة دهوك بإقليم كوردستان يوم السبت عن تماثل مجموعة جديدة من المصابين بفيروس كورونا الى الشفاء التام.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان 13 مصابا بالفيروس قد اكتسبوا الشفاء التام وغادروا المستشفيات في دهوك.

واشار البيان الى معدل التعافي من الفيروس قد ارتفع الى 256 حالة شفاء منذ تفشي كورونا ولغاية الان.

وبهذا فإن لم يتبق سوى 67 مصابا قيد العلاج في مستشفيات المحافظة.

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