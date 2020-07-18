مقاتلات تركية تقصف قمة جبلية في دهوك

2020/07/18 | 19:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد شهود عيان، السبت، بأن طائرات مقاتلات تركية قصفت قمة جبلية نائية في محافظة دهوك بإقليم كوردستان العراق، في استمرار لعمليات العسكرية المكثفة منذ أكثر من شهر.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن الطائرات التركية شنت غارتين جويتين مساء اليوم على قمة جبل لينك المطل على مجمع هيتيت السكني في قضاء العمادية بمحافظة دهوك.

وأمكن للشهود رؤية أعمدة الدخان تتصاعد من قمة الجبل التي تعد نائية لا تضم مناطق مأهولة.

وكثفت تركيا قصفها الجوي والمدفعي وعمليات توغل برية في مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي ما أوقع خسائر بشرية ومادية.



وتقول أنقرة إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

وأثار القصف استنكار حكومة إقليم كوردستان التي طالبت أيضاً مقاتلي العمال الكوردستاني بمغادرة المنطقة لتجنب التوترات.

كما نددت بغداد بالهجمات التركية واستدعت السفير التركي مرتين وسلمته مذكرتي احتجاج شديدتي اللهجة، كما نشرت الحكومة الاتحادية حرس الحدود في عدة نقاط بمحافظة دهوك على حدود تركيا، إلا أن أنقرة تواصل عملياتها العسكرية في المنطقة.

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