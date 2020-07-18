علاوي يكشف عن تشكيل تحالف يضم 112 نائبا ووزيرا سابقا يسعى لتقويم الدولة

2020/07/18 | 19:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي ، السبت ، عزمه لتشكيل تجمعا يضم 112 نائبا ووزراء سابقون وشخصيات سياسية اكبر من تحالف عراقيون لا علاقة له بالحكومة.وذكر علاوي في بيان، ان "التجمع سياخذ خط جديد على عاتقه لتقويم الدولة العراقية ".وتابع " نحن ضد كل من يحمل السلاح خارج الدولة وضد كل من له ولاء خارجي والتحالف قد يكون برئاستي او رئاسة غير ولكنني المبادر لهذا التحالف ونسعى لتشكيل تحالف وطني لتصحيح المسار وسيكون للنقابات دور كبير فيه".

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