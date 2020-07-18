الكعبي: البرلمان بصدد اقرار تشريعات تكفل امتيازات خاصة الى شهداء الجيش الأبيض

2020/07/18 | 19:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، اليوم السبت، ان مجلس النواب بصدد اقرار تشريعات تكفل امتيازات خاصة لشهداء الجيش الأبيض تقديرا لتضحياتهم الشجاعة في هذه المعركة.وقال المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “عزى حسن كريم الكعبي رئيس خلية الازمة النيابية، النائب الأول لرئيس مجلس …

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