ضجة بسبب “لقطة مثيرة” بين سولاف فواخرجي وبطل مسلسل “شارع شيكاغو”.. هل التقطها زوج الفنانة؟

2020/07/18 | 19:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أثار البوستر الدعائى لمسلسل “شارع شيكاغو” الجدل بسبب صورة تجمع بطلي المسلسل سولاف فواخرجي، ومهيار خضور، ظهرا فيه في وضع رومانسي وكأنهما يقدمان على تقبيل بعضهما.ونالت الفنانة سلاف فواخرجى هجومًا كبيرًا لسبب تلك الصورة من رواد مواقع التواصل ما دفع زوجها وائل رمضان للرد على تلك التعليقات على حسابه الشخصى […]

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