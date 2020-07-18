الامم المتحدة: 26 شخصًا يمتلكون نصف ثروات العالم!

2020/07/18 | 20:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن نصف ثروات العالم يملكها 26 شخصا، فيما تعيش الغالبية العظمى من البشر في ظل ظروف تفتقر للمساواة.وأضاف خلال فعالية للاحتفال بعيد ميلاد نيلسون مانديلا: “عدم المساواة ميزة عصرنا.70 بالمئة من سكان العالم يعيشون تحت وطأة غياب المساواة في الدخل والثروة”، مضيفا […]

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