خطوات للتطبيع السعودي الصهيوني عبر التعليم الاكاديمي

2020/07/18 | 20:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لموقع ( اسرائيل 21) الصهيوني أن خطوات لتطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني والمملكة السعودية قد بدأت عبر التعليم الاكاديمي حيث نشر رئيس قسم لغات وحضارات الشرق الأدنى والدراسات العبرية في قسم اللغات الحديثة والترجمة بجامعة الملك سعود بالرياض محمد ابراهيم الغبان اول بحث اكاديمي في مجلة صهيونية .وذكر التقرير […]

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