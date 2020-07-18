الانبار تبين تفاصيل وفاة ناشط مدني اثناء تبرعه بالدم في مدينة الطب

2020/07/18 | 20:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أوضح قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، السبت، تفاصيل وفاة ناشط مدني من الانبار اثناء تبرعه بالدم في مدينة الطب ببغداد .وقال الدليمي لـ /المعلومة/ إن “الناشط المدني محمد جاسم الدليمي من اهالي منطقة الخالدية شرقي مدينة الرمادي، توجه من مستشفى الرمادي الى مدينة الطب في بغداد لغرض جلب بلازما […]

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