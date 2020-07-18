الكعبي يدعو لدعم الملاكات الطبية ومنع محاولات استهدافهم

2020/07/18 | 20:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس خلية الأزمة النيابية حسن الكعبي، اليوم السبت، لدعم الملاكات الطبية والصحية والتمريضية ومنع جميع محاولات استهدافهم والتجاوز عليهم.

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