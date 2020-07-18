الحلبوسي يهنئ الصابئة المندائيين بالعيد الكبير

2020/07/18 | 20:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنَّأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، أبناء طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم بمناسبة حلول العيد الكبير.

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