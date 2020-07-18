اياد علاوي: عبدالمهدي علم بصدور اوامر بقتل المتظاهرين من داخل مكتبه.. والكاظمي يريد دعما ماليا من السعودية

2020/07/18 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادقال اياد علاوي، رئيس ائتلاف الوطنية، اليوم السبت، 18 تموز، 2020، ان رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي علم بوجود شخصيات داخل مكتبه كانت توجه بقتل المتظاهرين، مشيرا الى ان رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي يريد الحصول على دعم مالي من السعودية خلال زيارته المرتقبة.وبين خلال مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، ان "نشر كتابنا حول مذكراتنا لا يعني قرب اعتزالي العمل السياسي"، مؤكدا بالقول "انا مستمر ولن اتنازل عن دوري ومبادئي بسبب العقبات الحالية".وتابع "يجب ان نستمر بالدفاع عن مستقبل العراقيين ومستقبل اولادنا ولن نقف متفرجين".

وشكك علاوي "في اجراء انتخابات مبكرة" مشيراً الى "ان القوى الحالية لا تريد اتمام قانون الانتخابات وهناك تعقيدات اخرى لن تعمل على حلها وصولاً لموعد انتخابات 2022".وكشف "نعد لتجمع سياسي بعيد عن الاسلام السياسي".وقال رئيس الوزراء الاسبق، ان هناك "شخصيات من مكتب رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، كانت توجه بقتل المتظاهرين دون علمه"، مؤكدا ان "الاخير اكتشف ذلك بعد خروجه من رئاسة الوزراء".وقال ان "تلك الشخصيات تدخلت حتى في ملف التعيينات بالدولة". واضاف ان "عبد المهدي مازال متواجداً في بغداد ووجه لي دعوة لزيارته بعد ان اجري عملية جراحية واعود الى بغداد".ورأى ان "حيدر العبادي وعادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي هم ضحايا عملية سياسية غير منضبطة ومن يرى حجم الهجوم والتسقيط على مواقع التواصل يلحظ ذلك بوضوح".واردف ان هناك مشكلة عالمية اكبر من مشكلة الخلاف بين ايران والسعودية واميركا ولا نعتقد ان تمهد زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف لبغداد الى عمل دبلوماسي لانهاء الخلافات"، قائلاً ان "المشكلة العالمية تتعلق بتعاظم الخلاف العالمي بين اميركا والصين وروسيا وبدأ يلقي بظلاله على جميع الخلافات".واردف ان "العراق بحاجة الى بناء دوره الداخلي قبل ان ينطلق".وعن زيارة الكاظمي المرتقبة الى السعودية قال علاوي ان "زيارة الكاظمي الهدف منها طلب اموال من السعودية ورؤية ان هناك احتمالية لفتح حوار مع ايران"، مشيرا بالقول ان "وضع السعودية المالي حالياً لا يمكنها من تقديم المساعدة المالية للعراق".

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