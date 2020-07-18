2020/07/18 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

علق عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، ملحان المكوطر، السبت (18 تموز 2020)، على...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالتزامن مع زيارة ظريف لبغداد غداً.. نائب يعلق على احتمالية وجود وساطة عراقية بين ايران والسعودية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالتزامن مع زيارة ظريف لبغداد غداً.. نائب يعلق على احتمالية وجود وساطة عراقية بين ايران والسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).