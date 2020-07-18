السفير مسجدي يكشف الهدف من زيارة ظريف للعراق

2020/07/18 | 20:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي، الهدف من زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إلى العراق غدا....

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