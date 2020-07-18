صورة: إعلان “جنسي” لطفلة في السعودية يثير ضجة واسعة.. والسلطات تتحرك

2020/07/18 | 20:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أثار إعلان جنسي لطفلة سعودية، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت الطفلة التي لا تتخطي عمر الـ 12 عام مقطع فيديو لمنتج يزيد من القدرة الجنسية للمتزوجين قبل العلاقة الزوجية.وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية بأنه تم استدعاء ذوي طفلة تم تداول مقاطع فيديو لها خلال الأيام الماضية […]

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