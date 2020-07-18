ارباك في بكين بعد ارتفاع مفاجئ للإصابات بكورونا

2020/07/18 | 20:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أفادت تقارير إعلامية رسمية، السبت، أن الصين نقلت فريقا من الاخصائيين الطبيين إلى أورومتشي، عاصمة إقليم شينجيانغ، بعد أن أبلغت عن 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 23 إصابة بدون أعراض.واضطرت السلطات في الإقليم الواقع في أقصى شمال غرب البلاد، إلى إعلان "وضع الحرب" بمواجهة الفيروس.ويعد هذا ثاني تفش للفيروس في شينجيانغ، وهي مقاطعة تقطنها غالبية مسلمة، وكانت فى دائرة الضوء خلال الأشهر الأخيرة بسبب وضع الصين آلافا من المسلمين الأويغور في معسكرات خاصة. صحيفة "غلوبال تايمز" التي تديرها الدولة، قالت إن أورومتشي أبلغت عن 17 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد 19، و23 حالة تحمل أعراض المرض في الأيام الأربعة الماضية.وقال التقرير إن التفشي الحالي مرتبط بتجمع أشخاص، ونصحت السلطات الصحية المحلية السكان بعدم الذعر، وزعمت أن جميع الحالات المؤكدة لديها أعراض خفيفة إلى معتدلة، وهي جميعها تخضع الآن للمراقبة الطبية.الحكومة المحلية في أورومتشي أعلنت "وضع الحرب" حيث تم وضع جميع المجمعات السكنية المحلية تحت "إدارة مغلقة"، وقالت إن المرحلة تتسم بـ"قتال ضد العدو المشترك وهو الفيروس".

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