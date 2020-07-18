الزراعة النيابية تطالب بعمل حكومي جاد لالزام تركيا بضمان حصة العراق من المياه

2020/07/18 | 20:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد طالب رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، السبت، الحكومة بالعمل الجاد لالزام تركيا بضمان حصة العراق المائية.وقال الشمري في بيان تلقته /المعلومة/، ان “انشاء سد اليسو، دون موافقة العراق، يعد خرقا للقوانين والاعراف الدولية، وكان مفترضا البدء بملء السد في السنوات التي شهدت وفرة مياه عالية، وهذه السنين لم تشهد […]

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