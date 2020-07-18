التربية تصدر تعليمات بشأن امتحانات المرحلة الإعدادية

2020/07/18 | 20:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة التربية، اليوم السبت، تعليمات تخص فترة امتحانات طلبة المرحلة الإعدادية للعام الدراسي الحالي ، من اجل الحفاظ على سلامتهم من الاصابة بوباء كورونا.وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “اللجنة الدائمة للامتحانات قامت بتوجيه المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، بضرورة التنسيق والتعاون مع المديريات العامة للصحة ومديريات الدفاع المدني، …

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