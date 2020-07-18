رئيس الجمهورية يطمئن على صحة أمير الكويت

2020/07/18 | 20:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداد أجرى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد الكويتي سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، للاطمئنان على صحة أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.وأعرب صالح، خلال المكالمة الهاتفية، عن أمنياته لأمير الكويت بموفور الصحة والسلامة الدائمة، وللشعب الكويتي دوام الازدهار والتقدم.بدوره عبّر ولي العهد عن بالغ شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنياً له موفور الصحة والعافية وللشعب العراقي الرفاهية والاستقرار.

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