رونالدو يرفض خليفة ساري المنتظر

2020/07/18 | 20:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، عن وجود حالة من عدم الرضا داخل جدران يوفنتوس عما يقدمه ماوريسيو ساري، مدرب الفريق، على الرغم من تصدره ترتيب الدوري الإيطالي والاقتراب من التتويج بالبطولة.

ولم يقدم ساري الأداء المتوقع بالفريق الذي بني للفوز بالبطولات، حيث يرغب الجميع في الفوز بدوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يتم حسم مستقبل المدرب عقب مباراة ليون في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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