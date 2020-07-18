2020/07/18 | 20:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى علاء عباس، لاعب المنتخب العراقي والمحترف في نادي الكويت الكويتي، عرضا احترافيا من نادٍ برتغالي لتمثيله بالموسم المقبل.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لكووورة، إن عباس تلقى عرضا رسميا من نادي جيل فيسنتي البرتغالي، واللاعب في صدد دراسة العرض مع مدير أعمالهـ لاتخاذ القرار المناسب.

وأضاف المصدر، أن عباس أبدى رغبته للانتقال بتجربة احترافية جديدة في أوروبا.

وأوضح أن علاء عباس يطمح أن تكون التجربة في البرتغال، بوابة حقيقية للعب في إحدى الدوريات الأوروبية الكبيرة، لما يمتلكه من مواصفات مهارية وبدنية وحس تهديفي مميز.

وأشار المصدر إلى أن علاء عباس يتواجد حاليًا في نادي الزوراء، من أجل الحفاظ على جاهزيته البدنية وخوض التدريبات بعد العودة من الكويت.

يذكر أن علاء عباس، أحد أهم المواهب العراقية حاليًا وتألق بشكل لافت مع أسود الرافدين في بطولة خليجي 24، والتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عرض برتغالي على طاولة علاء عباس) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عرض برتغالي على طاولة علاء عباس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).