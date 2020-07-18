نائب يكشف عن توجه حكومي لتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين قبل عيد الاضحى  

2020/07/18 | 20:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن كتلة الصادقون النيابية ثامر ذيبان، اليوم السبت، عن وجود توجه حقيقي، لدى وزارة المالية، لتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين قبل عيد الاضحى.وقال ذيبان، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بعد اقرار قانون الاقتراض الداخلي، اصبحت هناك سيولة مالية جيدة لدى البنك المركزي والمصارف، وكذلك وزارة المالية، ولهذا هناك نية حقيقة في …

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