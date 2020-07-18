صالح يطمئن على صحة أمير الكويت بعد وعكة صحية المت به

2020/07/18 | 20:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أجرى رئيس الجمهورية، برهم صالح، السبت، اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد الكويتي، للإطمئنان على صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد تعرضه لوعكة صحية.وذكر بيان رئاسي تلقت وكالة اين نسخة منه، أن "صالح، أجرى اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، للاطمئنان على صحة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".وأعرب صالح، عن "أمنياته لأمير الكويت بموفور الصحة والسلامة الدائمة، وللشعب الكويتي دوام الازدهار والتقدم".بدوره، عبّر ولي العهد عن "بالغ شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء"، متمنياً له "موفور الصحة والعافية وللشعب العراقي الرفاهية والاستقرار".

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