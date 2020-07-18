الزراعة النيابية تحث تركيا على مراعاة حصة العراق من المياه

2020/07/18 | 20:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد طالب رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، بمراعاة حصة العراق في المياه الاقليمية وعدم قطعها بحجة ملء اليسو.وقال الشمري في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه ان" انشاء سد اليسو دون موافقة العراق يعد خرقا للقوانين والاعراف الدولية وكان مفترضا البدء بملء السد في السنوات التي شهدت وفرة مياه عالية ، وهذه السنين لم تشهد هذه الوفرة".واضاف" على الجانب التركي مراعاة حصة العراق وعدم قطع حصته بحجة ملء السد "، مطالبا الحكومة بـ"تشكيل لجنة فورية وسريعة لضمان حصة العراق والزام الجانب التركي باطلاق كميات المياه التي تعد استحقاقه".

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