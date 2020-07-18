العمليات المشتركة تكشف عن فوضى ببوابات زرباطية وتؤكد: سنخصص قوة لفرض النظام

2020/07/18 | 20:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، ان بوابات منفذ زرباطية الحدودي في واسط المتاخم لإيران، سجل لها حالة من الفوضى، فيما لفتت ان زيارتها تأتي للاطلاع على الحاجة الفعلية لرفد المنفذ بالقوة الامنية المطلوبة.و بين نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، ان "الزيارة التي جرت السبت بالمنفذ من قبله بمشاركة رئيس هيئة المنافذ الحدودية تأتي لتخصيص قوة عسكرية ستصل الى المنفذ وتتواجد فيه على مدار 24 ساعة من أجل فرض القانون والنظام فيه".وكانت الحكومة الاتحادية قد اطلقت عدة تصريحات توعدت فيها بفرض النظام والسيطرة على منافذ البلاد الحدودية للحد من الفساد، اعقب ذلك زيارة للقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي لعدد من المنافذ آخرها منافذ البصرة.

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