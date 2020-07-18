2020/07/18 | 20:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا..142 إصابة و118 حالة شفاء جديدة في كوردستان

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