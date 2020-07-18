صالح يطمئن على صحة أمير الكويت

2020/07/18 | 20:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد الكويتي سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، للاطمئنان على صحة أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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