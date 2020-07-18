الحشد الشعبي يكشف نتائج عملية حمرين العسكرية ويؤكد: بدأنا اعادة الانتشار في 3 قواطع

2020/07/18 | 20:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف الحشد الشعبي، السبت، عن نتائج عملية حمرين العسكرية شمال شرق ديالى.وقال الناطق الاعلامي باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي تمكن خلال عملية حمرين العسكرية التي جرت في 4 مناطق في ان واحد في محيط ناحية السعدية(60كم شمال شرق بعقوبة) من ضبط وتدمير 3 مضافات […]

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