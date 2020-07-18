2020/07/18 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أفادت تقارير إعلامية رسمية، السبت، أن الصين نقلت فريقا من الاخصائيين الطبيين إلى أورومتشي، عاصمة ...





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