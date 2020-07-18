2020/07/18 | 20:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية يطمئن على صحة امير الكويت في اتصال هاتفي مع ولي عهدها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/18 | 20:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يطمئن على صحة امير الكويت في اتصال هاتفي مع ولي عهدها) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يطمئن على صحة امير الكويت في اتصال هاتفي مع ولي عهدها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).