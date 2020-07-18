علاوي: الكاظمي يسعى للحصول على الدعم المالي السعودي

2020/07/18 | 20:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بين رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، السبت، ان رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي يسعى للحصول على الدعم المالي من السعودية، مستبعدا في الوقت ذاته التوجه نحو اجراء الانتخابات المبكرة.وقال علاوي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان زيارة الكاظمي الهدف منها طلب اموال من السعودية ورؤية ان هناك احتمالية لفتح حوار مع ايران”.[…]

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