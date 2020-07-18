ترامب يأمر بتنكيس الأعلام

2020/07/18 | 20:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بتنكيس أعلام الولايات المتحدة، عقب وفاة النائب في الكونغرس جون لويس، أحد رموز الدفاع عن الحقوق المدنية في أمريكا.وأصدر البيت الأبيض بيانا، قال فيه إن هذه الخطوة تعد “إشارة احترام لذكرى جون لويس”، الذي توفي أمس الجمعة عن عمر ناهز الـ80.وسيتم تنكيس الأعلام لما تبقى من …

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