الداخلية تعلن مواعيد وضوابط إنجاز الوثائق وجوازات السفر

2020/07/18 | 20:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية مواعيد اسئناف عمل دوائرها الخدمية (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

حددت وزارة الداخلية، السبت، مواعيد وضوابط استئناف الخدمات التي تقدمها مؤسساتها في بغداد والمحافظات.

وذكرت الوزارة في بيان، 18 تموز/يوليو، القرارات جاءت في سياق العودة التدريجية للخدمات التي تقدمها مؤسسات الوزارة ذات الصلة التي تراعي بالدرجة الأولى مصلحة المواطنين، وتشمل ما يلي:

ستباشر مديرية الأحوال بإطلاق خدمة بطاقة السكن في مديرياتها في بغداد والمحافظات يوم الأحد 19 تموز/يوليو، وبنفس آلية المراجعة السابقة.

ستباشر المديرية بإطلاق خدمات الجوازات بدوائرها المختلفة في بغداد والمحافظات، يوم الإثنين 20 تموز/يوليو، عن طريق التواصل عبر الموقع الإلكتروني لمديرية شؤون الجوازات وحجز موعد وموقع المراجعة، بعد ملء الاستمارة الخاصة بذلك وستتم إجابة المواطن إلكترونيًا حول موعد وتاريخ المراجعة، وتستخدم مديرية شؤون الجوازات ولأول مرة (لاصق) عند استخدام البصمة ما يمنع من انتشار عدوى كورونا.

حول خدمة البطاقة الوطنية ستقوم المديرية (في هذه المرحلة) بالعمل على إصدار مستمسكات الواقعات الحياتية مثل صور القيود والتأييدات وصحة الصدور وتنظيم صورة قيد إلكترونية لوزارة الخارجية على أن تكون المراجعة إلكترونيًا بهذا الصدد من تاريخ 27 تموز/يوليو.

تسهيلاً للإجراءات على المواطنين وخلال التواجد والزيارات الميدانية لمدير عام الأحوال المدنية تم افتتاح مكاتب جوازات وبطاقة وطنية جديدة وقاعات مجهزة لاستيعاب عدد أكبر من المواطنين وفق الإجراءات الصحية والوقائية، في محافظات بابل والنجف والمثنى وصلاح الدين والبصرة والأنبار، بالإضافة إلى تنفيذ أمر الوزير بإعادة افتتاح دائرة البطاقة الوطنية في آمرلي المغلقة منذ فترة طويلة.

كما أشار البيان، إلى أن "المدير العام للأحوال المدنية ومدراء الدوائر والأقسام في بغداد والمحافظات، سيشرفون على حملات تطهير وتعفير مديريات الجنسية وتجهيزها لاستقبال المواطنين، مع إطلاق حملات توعية وتثقيف بهدف حث المراجعين على اتباع التوجيهات الصحية الوقائية عند المراجعة كشرط لإنجاز معاملاتهم".

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