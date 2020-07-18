الاستخبارات العراقية تعلن اعتقال

2020/07/18 | 20:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، السبت اعتقال مطلوبين اثنين بتهم تتعلق بالإرهاب في محافظة كركوك (250 كم شمال بغداد).

وذكرت الوكالة في بيان، 18 تموز/يوليو، مفارزها في ناحية الرشاد في محافظة كركوك تمكنت من "اعتقال الإرهابي المكنى (أبو طه) مسؤول تصنيع العبوات الناسفة في ما يسمى ولاية الرشاد".

وأضاف البيان، أن المفارز اعتقلت أيضًا "إرهابيًا آخر يمكنى بـ(أبو المعتصم) والذي عمل بصفة معاون للأرهابي الأول".

وأوضح البيان، أن "المعتقلين اعترفا خلال التحقيقات الأولية بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية، واشتركا بعدة عمليات إرهابية مع عصابات داعش".

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