2020/07/18 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف النصر يشيد بإلتزام بلاسخارت الوحدة الوطنية واشنطن بوست: أمريكا لن تغادر العراق قريباً واشنطن – مرسي ابو طوق قالت صحيفة واشنطن بوست إن أمريكا لن تغادر منطقة الشرق الأوسط قريبا ومن بينها العراق ، مشيدة بالوجود العسكري الامريكي في العراق وأفغانستان وسوريا وان كان بأعداد مخفضة .وكتب ديفيد إغناطيوس قائلا […]

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